Стало известно о работе московских аэропортов в снегопад

В Москве 9 января отменили на прилет и вылет 14 рейсов

Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский продолжают принимать и отправлять воздушные суда. Сегодня, 9 января, в Москве было отменено на прилет и вылет суммарно 14 рейсов, задержано на срок более двух часов 48 рейсов. Об этом сообщает Telegram-канал «Представитель Росавиации».

Отмечается, что, по данным на 13:00, с начала суток указанные воздушные гавани обслужили суммарно на прилет и вылет 492 рейса, за последние четыре часа — 260, за последний час, с 12:00 до 13:00 по московскому времени — 97 рейсов.

Ранее стало известно, что более 180 рейсов было задержано и отменено в аэропортах Москвы из-за неблагоприятных погодных условий.

