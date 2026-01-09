Реклама

16:08, 9 января 2026

В Москве приняли экстренные меры для очистки города от снега

Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

Московские власти прибегли к экстренным мерам для очистки улиц от снега. Об этом в пятницу, 9 января, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, слова которого приводит РИА Новости.

Накануне в столице выпало свыше 60 процентов месячной нормы осадков, обратил внимание Бирюков. Высота сугробов в городе за два дня достигла 30 сантиметров, и до конца текущего дня может увеличиться еще на 20 сантиметров, предупредил он.

В уборке задействовали 130 тысяч рабочих и 15 тысяч единиц техники, поделился заммэра Москвы по жилищно-коммунальному хозяйству. В их число вошли коммунальщики, представители инженерных служб и строительных подразделений. Значительная часть рабочих и снегоуборочной техники сконцентрирована на территории ЦАО, а также других округов столицы. Следующим шагом, по словам Бирюкова, станет очистка от снега крыш — последних в городе более 17 тысяч.

В ночь на 9 января в Москве выпало до 20 сантиметров снега, сообщил ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Наибольший объем осадков выпал в Кашире — там высота сугробов достигала 30 сантиметров. До 20 сантиметров доходило ночью количество осадков во Внуково и Домодедово, до 10 сантиметров — на ВДНХ.

В течение пятницы количество снега, по прогнозам метеоролога, будет расти на 1,5-2 сантиметра каждые три часа. Периодически снегопад будет уменьшаться, но окончательно не остановится, ожидает он.

