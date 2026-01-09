В Москве выпала почти половина месячной нормы осадков

Синоптик Ильин: В Москве выпало 15-20 сантиметров снега

В Москве выпало 15-20 сантиметров снега — это почти половина месячной нормы осадков. Об этом заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT.

По словам собеседника издания, снегопад в столице продолжится. Во второй половине дня он будет затихать, но полностью не прекратится.

Ильин добавил, что в ночь на 9 января больше всего снега выпало в Кашире (25-30 сантиметров). Тем временем на ВДНХ высота сугробов составила 10 сантиметров, а во Внуково и Домодедово — 16-20 сантиметров. В пятницу, 9 января, каждые три часа будет прибавляться по 1,5-2,5 сантиметра снега, констатировал синоптик.

Кроме того, он отметил, что морозы, которые планировались к выходным, переносятся. Так, в понедельник, 12 января, и вторник, 13 января, ожидается минус 15-20 градусов, а в выходные — около минус 10 градусов ночью.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил россиян об аномальных снегопадах. Он заявил, что к девяти часам утра 9 января сугробы в Москве достигли полуметра.

