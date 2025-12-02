Реклама

Экономика
19:02, 2 декабря 2025Экономика

«Кончаются еда, вода и топливо». Тысячи водителей застряли на трассе «Байкал». Когда их спасут из снежной ловушки?

На трассе «Байкал» 10 тысяч водителей третьи сутки стоят в огромной пробке
Алексей Кованов

Кадр: Telegram-канал «МВД МЕДИА»

На федеральной трассе «Байкал» образовалась многокилометровая мегапробка, в которой застряли около 10 тысяч автомобилей. Сама магистраль Р-258 является единственной автодорогой, которая соединяет между собой Иркутск, Улан-Удэ и Читу, поэтому ею пользуются и грузовики, и легковушки, и междугородные автобусы.

Пробка на федеральной трассе растянулась на десятки километров

У некоторых водителей закончились запасы еды и воды. Часть автомобилистов вынуждена просить продукты у соседей по затору, другие питаются в придорожных кафе, на заправках и в пунктах обогрева, где выдают еду. У многих также заканчивается топливо.

«Сегодня [2 декабря] мужчина — дальнобойщик — ходил и просил у кого воды, у кого что-нибудь покушать, все запасы у него закончились. Помогли кто чем мог», — рассказала изданию IRCITY читательница, у которой получилось вырваться из дорожного плена.

Кадр: Telegram-канал «МВД МЕДИА»

Поначалу мегапробка парализовала примерно 85 километров между поселком Выдрино и городом Култук (с 100-го по 184-й километр). Первоначальной причиной коллапса, который начался 30 ноября, были названы сильный снегопад и гололед. Из-за тяжелых дорожных условий грузовики не могли преодолеть некоторые отрезки трассы, в итоге полностью заблокировав проезд.

Еще одно «узкое место» спровоцировал автопоезд, брошенный водителем посреди дороги: он написал «сломан» на воротах полуприцепа, после чего скрылся в неизвестном направлении. Но, как уточняет Readovka со ссылкой на очевидцев, дальнобойщика нашли правоохранители.

Также затору способствовали несколько аварий. В частности, около 14 часов 1 декабря по местному времени на 314-м километре автодороги в районе Байкальского прибоя произошло цепное столкновение. Грузовик Jiefang протаранил микроавтобус Toyota, а тот, в свою очередь, на встречной полосе столкнулся с тягачом Dongfeng.

Коллапс на дороге может повториться

Днем 1 декабря губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что движение по трассе возобновлено, однако местами заторы сохраняются до сих пор. Во вторник отрезок с 100-го по 356-й километр закрыли для большегрузов как минимум до полуночи, уточнила пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

«Сотрудники полиции регулируют движение и направляют потоки транспорта. (...) Содействие оказанию помощи коллегам из МЧС России, представителям других служб и руководителей администраций», — добавила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Впрочем, даже когда движение нормализуется, есть риск того, что коллапс повторится — образованию гололедицы способствуют низкие температуры, высокая влажность и обильные снегопады.

Фото: МЧС России по Иркутской области

«Похожая погода будет до тех пор, пока полностью не замерзнет озеро Байкал. Из-за высокой влажности воздуха снежные циклоны всегда будут курсировать на прилегающих территориях, всякий раз вызывая залповый интенсивный снег», — считает заместитель начальника Управления «Южный Байкал» Зорикто Ленхобоев.

Несмотря на позитивную динамику, полицейские не рекомендуют жителям региона и дальнобойщикам в ближайшее время планировать маршрут через район затора

Ирина Волкпредставитель МВД
