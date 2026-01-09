Реклама

15:18, 9 января 2026

Москвичам назвали срок завершения снегопада

Метеоролог Шувалов: В ночь на субботу осадки в Москве почти прекратятся
Алина Черненко

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Метеоролог Александр Шувалов назвал жителям Москвы и Подмосковья срок завершения снегопада. Своим прогнозом он поделился с 360.ru.

По словам собеседника издания, циклон «Фрэнсис» прошел свой пик, интенсивность осадков в столице и области постепенно снижается. В ночь на субботу, 10 января, они почти прекратятся.

Шувалов пояснил, что южный циклон балканского происхождения впитал в себя влагу Средиземного моря и на контрасте с арктическим холодом сформировал интенсивную зону осадков. Центральная часть этого атмосферного образования обрушила на Москву и Подмосковье бураны и метели. Метеоролог добавил, что в дальнейшем в регионе ожидается понижение температуры — в ночь на Крещение местами будет до минус 20 градусов.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в Москве выпала почти половина месячной нормы осадков. На ВДНХ высота сугробов составила 10 сантиметров, а во Внуково и Домодедово — 16-20 сантиметров.

