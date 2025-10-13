The Guardian: Гибель кораллов говорит о достижении Землей точки невозврата

Земля достигла первой климатической точки невозврата, связанной с ростом концентрации парниковых газов, предупредили ученые. По данным международного доклада Global Tipping Points, массовое разрушение тепловодных коралловых рифов уже началось и может стать необратимым.

Исследование, проведенное при участии Университета Эксетера и финансированное фондом Джеффа Безоса, показывает: средняя температура Земли уже выросла примерно на 1,4 °C по сравнению с концом XIX века. Это запустило самый масштабный за всю историю процесс обесцвечивания кораллов — потери симбиотических водорослей, без которых кораллы лишаются питания и погибают. Сейчас более 80 процентов рифов в 80 странах пострадали от перегрева океана, и этот процесс уже стал необратимым для многих экосистем.

По словам ученых, вслед за кораллами к критическим порогам приближаются ледники Гренландии и Антарктиды, океанические течения и Амазонские леса.

Мы больше не говорим о рисках будущего — порог необратимых изменений уже пройден Тим Лентон профессор

В связи с этим эксперты призывают к срочным мерам по сокращению выбросов, чтобы замедлить развитие необратимых климатических процессов.

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Ранее стало известно, что крупнейший в мире айсберг раскололся на части

В начале сентября стало известно, что самый большой в мире айсберг А23а за лето потерял около тысячи квадратных километров площади и раскололся на три огромных фрагмента — их размеры варьируются от 60 до 300 квадратных километров.

За антарктическую зиму айсберг утратил более трети своей массы: еще в июне А23а занимал 2730 квадратных километров, но теперь его площадь сократилась до 1750 квадратных километров.

Сейчас гигант дрейфует всего в 70 километрах к северу от острова Южная Георгия. За последние месяцы айсберг прошел около 930 километров, обогнув остров под воздействием морских течений.

В середине сентября появилась новость, что айсберг А23а снова раскололся: от него отделились четыре массивных куска, в результате чего его площадь сократилась почти на 20 процентов. Сейчас ледяной блок занимает около 1423 квадратных километров, сохраняя лидерство по размерам среди всех известных айсбергов.

Фото: Thomas Peter / Reuters

Россию предупредили о катаклизмах из-за глобального потепления

В будущем число метеорологических катаклизмов в России вырастет на фоне глобального потепления, предупредили ранее в МЧС. Статистика показывает, что в последние годы количество опасных и неблагоприятных природных явлений в стране уже возрастает. По словам главы МЧС Александра Куренкова, ведомство применяет системы искусственного интеллекта, чтобы упредить и снизить последствия связанных с погодой чрезвычайных происшествий.

Куренков отметил, что предупредить стихию нельзя, однако можно сократить ущерб. «Для этого мы строим прогнозы, просчитываем возможные варианты развития событий и проводим превентивные мероприятия», — заявил он.

Глава министерства добавил, что прежде на европейскую часть России циклоны приходили в основном с Атлантики, однако теперь все чаще наблюдаются более мощные, насыщенные влагой циклоны со Средиземного и Черного морей, вызывающие тропические дожди. Также изменилась траектория тропических циклонов из Китая с выходом их на юг и восток Дальневосточного федерального округа. Другое последствие изменения климата — аномальные заморозки в европейской части страны, наблюдавшиеся в 2025 году.