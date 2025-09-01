Наука и техника
Крупнейший в мире айсберг раскололся на части

Самый большой в мире айсберг А23а за лето потерял около тысячи квадратных километров площади и раскололся на три огромных фрагмента — их размеры варьируются от 60 до 300 квадратных километров. Об этом сообщается в Telegram-канале Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

За антарктическую зиму айсберг утратил более трети своей массы: еще в июне А23а занимал 2730 квадратных километров, но теперь его площадь сократилась до 1750 квадратных километров.

Сейчас гигант дрейфует всего в 70 километрах к северу от острова Южная Георгия. За последние месяцы айсберг прошел около 930 километров, обогнув остров под воздействием морских течений.

А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году. В момент образования его площадь превышала 4170 квадратных километров. На протяжении трех десятилетий он оставался неподвижным в море Уэдделла, пока в 2023 году не сдвинулся в сторону открытого океана. К началу 2025 года айсберг приблизился к Южной Георгии, где на несколько месяцев застрял на мели, но позднее возобновил движение.

Ранее ученые сообщили о росте радиоактивности в Арктике: исследователи зафиксировали увеличение уровня радона в атмосферном воздухе архипелага.

