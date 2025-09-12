Наука и техника
11:57, 12 сентября 2025Наука и техника

Крупнейший в мире айсберг продолжил разрушаться

ААНИИ: От самого большого в мире айсберга А23а отделились четыре массивных куска
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Naturespic.com / Reuters

Крупнейший айсберг планеты А23а снова раскололся: от него отделились четыре массивных куска, в результате чего его площадь сократилась почти на 20 процентов. Сейчас ледяной блок занимает около 1423 квадратных километров, сохраняя лидерство по размерам среди всех известных айсбергов. Об этом сообщается в Telegram-канале Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Эксперты Арктического и антарктического научно-исследовательского института отмечают, что отколовшиеся фрагменты суммарной площадью более 800 квадратных километров движутся самостоятельно. Сам А23а дрейфует к северу от острова Южная Георгия, а отдельные обломки унесло юго-западными течениями.

Опасности для судоходства эти массы льда не несут: они достаточно велики, чтобы уверенно фиксироваться радарами судов. На уровень океана процесс таяния также не влияет — плавление происходит постепенно, и вода равномерно распределяется.

С момента своего образования в 1986 году, когда площадь айсберга достигала 4170 квадратных километров, айсберг пережил несколько фаз распада. Долгое время он оставался неподвижным в море Уэделла, а затем начал медленный дрейф вдоль Антарктиды.

В начале сентября специалисты уже сообщали о том, что айсберг раскололся на три части и потерял около тысячи квадратных километров своей площади.

