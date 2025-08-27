Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:17, 27 августа 2025Экономика

Россию предупредили о катаклизмах

МЧС: Число катаклизмов в России увеличится из-за глобального потепления
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В будущем число метеорологических катаклизмов в России вырастет на фоне глобального потепления. Об этом предупредило МЧС, передает ТАСС.

Статистика показывает, что в последние годы количество опасных и неблагоприятных природных явлений в стране уже возрастает. По словам главы МЧС Александра Куренкова, ведомство применяет системы искусственного интеллекта, чтобы упредить и снизить последствия связанных с погодой чрезвычайных происшествий.

Куренков отметил, что предупредить стихию нельзя, однако можно сократить ущерб. «Для этого мы строим прогнозы, просчитываем возможные варианты развития событий и проводим превентивные мероприятия», — заявил он.

Глава министерства добавил, что прежде на Европейскую часть России циклоны приходили в основном с Атлантики, однако теперь все чаще наблюдаются более мощные, насыщенные влагой циклоны со Средиземного и Черного морей, вызывающие тропические дожди. Также изменилась траектория тропических циклонов из Китая с выходом их на юг и восток Дальневосточного федерального округа. Другое последствие изменения климата — аномальные заморозки в Европейской части страны, наблюдавшиеся в 2025 году.

Ранее климатолог Алексей Кокорин оценил изменение осенней погоды за последние 50 лет. По его словам, сезон стал теплее на три градуса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники подлетели к пику Победы, где больше двух недель находится травмированная российская альпинистка. Что они обнаружили?

    Пауков-ос нашли еще в одном российском регионе

    Российские саперы раскрыли ситуацию с разминированием Белгородской области

    Врач предупредил об опасности сухой лапши быстрого приготовления

    Отбывающий срок за взятки российский полицейский попался на другом преступлении

    Twitch оштрафовали на десятки миллионов рублей в России

    Сразу три генерала МВД получили большие сроки за взятки. Их лишили званий, забрали кинжал Третьего рейха и часы Rolex

    Россию предупредили о катаклизмах

    Машков высказался об отмене русской культуры за рубежом

    Стало известно о третьей беременности Курниковой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости