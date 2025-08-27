Россию предупредили о катаклизмах

МЧС: Число катаклизмов в России увеличится из-за глобального потепления

В будущем число метеорологических катаклизмов в России вырастет на фоне глобального потепления. Об этом предупредило МЧС, передает ТАСС.

Статистика показывает, что в последние годы количество опасных и неблагоприятных природных явлений в стране уже возрастает. По словам главы МЧС Александра Куренкова, ведомство применяет системы искусственного интеллекта, чтобы упредить и снизить последствия связанных с погодой чрезвычайных происшествий.

Куренков отметил, что предупредить стихию нельзя, однако можно сократить ущерб. «Для этого мы строим прогнозы, просчитываем возможные варианты развития событий и проводим превентивные мероприятия», — заявил он.

Глава министерства добавил, что прежде на Европейскую часть России циклоны приходили в основном с Атлантики, однако теперь все чаще наблюдаются более мощные, насыщенные влагой циклоны со Средиземного и Черного морей, вызывающие тропические дожди. Также изменилась траектория тропических циклонов из Китая с выходом их на юг и восток Дальневосточного федерального округа. Другое последствие изменения климата — аномальные заморозки в Европейской части страны, наблюдавшиеся в 2025 году.

Ранее климатолог Алексей Кокорин оценил изменение осенней погоды за последние 50 лет. По его словам, сезон стал теплее на три градуса.