11:32, 18 августа 2025

Климатолог оценил изменение осенней погоды за последние 50 лет

Климатолог Кокорин: Осень в центре России за 50 лет стала теплее на три градуса
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

За последние полвека осень в центре европейской части России стала значительно теплее. Повышение температуры в этом регионе оценил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам эксперта, переход осени к зиме теперь длится дольше обычного. «Все замечают сдвиг сезонов и что осень продолжается в зиму несколько дольше, поскольку за последние 50 лет температура осени в центре европейской части России увеличилась на три градуса», — поделился информацией Кокорин.

Ранее кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев заявил, что в ближайшее десятилетие климат в стране станет жарче и дождливее. Ученый напомнил, что среднегодовая температура в России повышается в 2,5-2,7 раза быстрее, чем по всему миру.

