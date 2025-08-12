Экономика
14:56, 12 августа 2025

Россиян предупредили о новом климате

Физик Киселев заявил, что в ближайшие 10 лет в России станет жарче и дождливее
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В ближайшие 10 лет климат в России станет другим: интенсивность жары усилится, а структура осадков изменится. Об этом предупредил кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев в беседе с Life.ru.

По словам ученого, среднегодовая температура продолжает увеличиваться, причем в России это происходит в 2,5-2,7 раза быстрее, чем по всему миру. Из-за потепления мелкие и продолжительные дожди в стране уступят место интенсивным ливням, а снег зимой станет идти реже. Кроме того, усилится ветровая активность — ураганы, шквалы и смерчи будут происходить чаще.

Киселев подчеркнул, что при этом климат не станет однообразным. «Где-то будет аномально жарко, где-то неожиданно холодно, но в среднем показатели будут выше нормы», — объяснил он.

Эксперт добавил, что особую опасность для России представляет деградация вечной мерзлоты, занимающая две трети территории страны. Этот процесс приводит к повреждению зданий и другой инфраструктуры, а в будущем может нанести значительный ущерб экономике.

Ранее кандидат сельскохозяйственных наук, преподаватель кафедры охраны окружающей среды образовательного комплекса «Юго-Запад» Михаил Яшин заявил, что в ближайшие годы Москва может превратиться в курорт. По его словам, к 2050 году лето в столице станет похожим на черноморское.

