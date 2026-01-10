Реклама

Российский губернатор заявил об атаке ВСУ на школу

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Балицкий Евгений»

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены здание школы и несколько домов в Бердянске. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram.

Зафиксированы повреждения фасадов и окон в одном частном и трех многоквартирных домах. Также удар пришелся по фасаду общеобразовательной школы. Атакованы несколько автомобилей. По данным главы региона, среди жителей пострадавших нет.

«Работает комиссия по оценке повреждений. Коммунальные службы занимаются перекрытием оконных проемов и их временным утеплением», — уточнил Балицкий.

Ранее в Минобороны сообщили, что за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 59 украинских беспилотников в небе над российскими регионами.

