08:23, 10 января 2026Экономика

Россиян предупредили о штрафах за переводы денег на карту

Юрист Мирзоев: ФНС может оштрафовать при переводе денег на карту
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Федеральная налоговая служба (ФНС) может взыскать с россиян штрафы за переводы на карту, если установит, что эти переводы являются доходами, с которых не уплачен налог. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил генеральный директор Национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев.

По словам юриста, ФНС осуществляет постоянный мониторинг сомнительных переводов на банковские карты.

«Если вы оказали услугу (дизайн, программирование, консультации, репетиторство, ремонт) или продали товар, сдали имущество в аренду и получили оплату на карту, это ваш доход», — напомнил Мирзоев.

Как подозрительные могут расцениваться регулярные переводы от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поскольку они могут указывать на скрытые трудовые отношения. Штрафы за неуплату или недоплату налога могут составить от 20 % от недоплаченной суммы при отсутствии умысла, и до 40 %, если налоговая докажет, что доход скрывался умышленно.

Ранее юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский предупредил о том, что ряд нововведений Центрального банка России (ЦБ РФ) может коснуться добросовестных клиентов, ведущих обычную финансовую жизнь.

