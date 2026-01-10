Украинская гимнастика описала отсутствие россиянок фразой «стало более честно»

Высочанская заявила, что без россиянок художественная гимнастика стала честнее

Украинская гимнастка Мария Высочанская заявила, что отсутствие российских спортсменок сделало художественную гимнастику честнее и привлекательнее для зрителей. Ее слова приводит Oboz.

​

Спортсменка отметила, что россиянки прилагают значительные усилия, включая информационную работу, чтобы участвовать в соревнованиях, хотя их там не особо ждут. 23-летняя Высочанская, призналась, что морально тяжело ей соревноваться против россиянок и белорусок.

Ранее олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, что россиянам нельзя выступать под иностранную музыку, при этом разрешены и не все отечественные треки. В частности, под запрет попала песня Ирины Аллегровой «Младший лейтенант».

Международная федерация гимнастики (FIG) допустила россиян до турниров в апреле 2025 года.

