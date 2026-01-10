Реклама

17:59, 10 января 2026Спорт

Украинская гимнастика описала отсутствие россиянок фразой «стало более честно»

Высочанская заявила, что без россиянок художественная гимнастика стала честнее
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: U. Fassbender / BEAUTIFUL SPORTS / Globallookpress.com

Украинская гимнастка Мария Высочанская заявила, что отсутствие российских спортсменок сделало художественную гимнастику честнее и привлекательнее для зрителей. Ее слова приводит Oboz.

Спортсменка отметила, что россиянки прилагают значительные усилия, включая информационную работу, чтобы участвовать в соревнованиях, хотя их там не особо ждут. 23-летняя Высочанская, призналась, что морально тяжело ей соревноваться против россиянок и белорусок.

Ранее олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, что россиянам нельзя выступать под иностранную музыку, при этом разрешены и не все отечественные треки. В частности, под запрет попала песня Ирины Аллегровой «Младший лейтенант».

Международная федерация гимнастики (FIG) допустила россиян до турниров в апреле 2025 года.

