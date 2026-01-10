Реклама

Мир
Во Франции заявили о бессилии Макрона

AgoraVox: Объявленные Макроном гарантии безопасности для Киева бессильны
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Tom Nicholson / Getty Images

Во Франции заявили о бессилии президента Франции Эммануэля Макрона. Соответствующий материал публикует издание AgoraVox.

Отмечается, что объявленные гарантии безопасности, которые обещает дать Украине Макрон, несостоятельны.

Москва с самого начала заявляла, что не потерпит нахождения европейских солдат НАТО на Украине, о котором регулярно говорит Макрон. Это мешает достижению мирных договоренностей, говорится в материале.

Ранее в январе Макрон созвал парламент для ввода войск на Украину. Президент Франции провел частную встречу с высшим военным руководством и главами парламентских партий республики, на которой обсудил с ними идею об отправке военных на Украину в рамках инициативы так называемой «коалиции желающих».

