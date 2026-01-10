Реклама

15:20, 10 января 2026Культура

Звезду турецких сериалов поймали с наркотиками

Турецкого актера Джана Ямана задержали с наркотиками, ему грозит до 5 лет тюрьмы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Сотрудники правоохранительных органов задержали турецкого актера Джана Ямана с наркотиками. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, звезда сериала «Эль Турко» был задержан во время рейда по ночным клубам Стамбула. В его кармане нашли твердые красные кубики – экспертиза подтвердила, что это были наркотики.

Сейчас актер находится в турецком СИЗО. Ему грозит до пяти лет тюрьмы по статье о хранении запрещенных веществ. Если Яману предъявят обвинение и в перевозке, то срок заключения может сильно вырасти.

Ранее по делу о наркотиках задержали и другого турецкого актера — звезду сериала «Клюквенный щербет» Догукана Гюнгера.

