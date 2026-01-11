Боец-насильник ВСУ хвастался «подвигами» перед сослуживцами

РИА Новости: Боец-насильник из ВСУ хвастался сослуживцам своими «подвигами»

Попавший в плен боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Соколенко, насиловавший и убивавший жителей Донбасса в 2017 году, хвастался сослуживцам своими «подвигами». Об этом рассказал другой пленный украинский военнослужащий Сергей Гусар, его слова приводит РИА Новости.

«Он пришел (в бригаду) на неделю позже меня. Пришел, и в одной из бесед на позиции он хвастался … с высокомерием это все рассказывал, как в 2017 году он участвовал в АТО, и селе Водяное изнасиловали с товарищем они девушку. И после этого еще убили четверых мирных жителей. Еще мародерствовали по погребам», — рассказал Гусар.

Видео рассказа украинского военнослужащего предоставил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник. В беседе с агентством дипломат ответил, что украинские власти никак не наказали Соколенко за совершенные им преступления.

В ночь на 1 января ВСУ ударили дроном с зажигательной бомбой по отмечавшим в кафе и гостинице Новый год мирным людям в Херсонской области. В результате террористического акта пострадали не менее 60 человек, 29 человек, в том числе 2 несовершеннолетних, получили ранения, несовместимые с жизнью.