Independent: Нынешняя зима оказалась опасной для Украины из-за нехватки энергии

В условиях устойчивых морозов на Украине электростанциям необходимо сокращать выработку электроэнергии в те периоды, когда потребление достигает пиковых значений. Из-за этого многие жители страны с трудом переживают зиму, пишет The Independent.

«Пожилые жители и те, у кого есть уязвимые члены семьи сообщили, что им холодно и они не могут готовить нормальную еду, поскольку температура опускается до минус 15 градусов», — отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Днепропетровская область и подконтрольная Киеву территория Запорожья оказались почти полностью обесточены.

До этого стало известно, что свет в Днепропетровской области пообещали восстановить к июню 2027 года. Объявление заметили на сайте Донецкой Топливно-Энергетической Компании (ДТЭК). Местные СМИ назвали это сообщение сбоем на сайте энергокомпании.