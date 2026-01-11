Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:05, 11 января 2026Интернет и СМИ

На Западе раскрыли опасность нынешней зимы для Украины

Independent: Нынешняя зима оказалась опасной для Украины из-за нехватки энергии
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

В условиях устойчивых морозов на Украине электростанциям необходимо сокращать выработку электроэнергии в те периоды, когда потребление достигает пиковых значений. Из-за этого многие жители страны с трудом переживают зиму, пишет The Independent.

«Пожилые жители и те, у кого есть уязвимые члены семьи сообщили, что им холодно и они не могут готовить нормальную еду, поскольку температура опускается до минус 15 градусов», — отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Днепропетровская область и подконтрольная Киеву территория Запорожья оказались почти полностью обесточены.

До этого стало известно, что свет в Днепропетровской области пообещали восстановить к июню 2027 года. Объявление заметили на сайте Донецкой Топливно-Энергетической Компании (ДТЭК). Местные СМИ назвали это сообщение сбоем на сайте энергокомпании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Всех иностранных наемников ВСУ отправили в штурмовики

    Макрон хочет отправить тысячи солдат на Украину. Какая еще помощь может достаться Киеву

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Трамп рассказал о шаге Венесуэлы в отношении политзаключенных

    Стало известно о планах Британии отправить войска в Гренландию из-за США

    На Западе раскрыли опасность нынешней зимы для Украины

    Трамп приказал командирам спецназа составить план вторжения в Гренландию

    Мощное уничтожение французского БТР ВСУ сняли на видео

    В Киеве назвали новый повод для применения Россией «Орешника»

    Врач дал совет по восстановлению режима сна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok