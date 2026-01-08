Реклама

10:56, 8 января 2026Бывший СССР

Жители двух областей Украины остались без света

Днепропетровская и Запорожская области оказались почти полностью обесточены
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Днепропетровская область и подконтрольная Киеву территория Запорожья оказались почти полностью обесточены, сообщает Минэнерго Украины в Telegram.

В ночь на 8 января ВС России нанесли массированный удар по энергообъектам Украины. Работу прекратили все ТЭЦ и подстанции.

«В результате атаки почти полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области», — заявили в ведомстве. Там отметили, что критическая инфраструктура работает от резервного питания.

Ранее сообщалось, что свет в Днепропетровской области пообещали восстановить к июню 2027 года. Объявление заметили на сайте Донецкой Топливно-Энергетической Компании (ДТЭК). Местные СМИ назвали это сообщение сбоем на сайте энергокомпании.

