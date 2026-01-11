Россиянам дали совет по подготовке к работе после новогодних праздников

HR Лоикова: К первому рабочему дню после праздников нужно готовиться накануне

Возвращение на работу после длительных праздников всегда вызывает стресс. Чтобы первый рабочий день прошел комфортно и без лишних нервов, лучше начать готовиться к нему накануне. Об этом «Ленте.ру» рассказала HR-специалист Зулия Лоикова.

«Обычно стресс возникает у людей, постпраздничный синдром мы его называем, когда в последний день праздника начинают готовиться к выходу на работу после длительных выходных, соответственно, всегда закладываем полдня на подготовку к рабочему году», — сказал Лоикова.

Она порекомендовала за день до работы провести тихое утро, бегло просмотреть рабочую почту, разделить задачи на срочные и важные, посмотреть какие вопросы решались в отсутствие.

«Составить список дел на завтра. Главная цель [первого рабочего — прим. Ленты.ру] дня — не сделать много и надорваться, а организовать пространство и информацию для качественной работы», — добавила она.

Специалист также рекомендует определить три ключевые задачи на первый рабочий день, но не более.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что последний рабочий день 2025 года — 30 декабря, не будет сокращенным. Депутат пояснил, что исходя из Трудового кодекса России, продолжительность рабочего дня уменьшается на один час только перед официальным праздничным днем. В текущем же году 31 декабря сделали полностью нерабочим днем благодаря переносу выходного. Первым рабочим днем 2026 года станет понедельник, 12 января.