Россиянам рассказали о переносе срока оплаты услуг ЖКХ

Депутат Колунов: Срок оплаты услуг ЖКХ перенесут на 5 дней с 1 марта 2026 года

Крайний срок оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в России перенесут с 10-го на 15-е число месяца уже с 1 марта текущего года. Об этом РИА Новости сообщил заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Данные изменения, по словам депутата, направлены на поддержку россиян, чтобы люди могли избежать просрочек и начисления пени. Потому что у многих заработная плата приходит 12-15-го числа и «коммуналку» удобнее оплачивать после поступления денег.

Ранее стало известно, что в некоторых субъектах страны суммарный рост тарифов ЖКУ в 2026 году составит примерно 9-10 процентов, а в отдельных регионах и вовсе более 40 процентов. Эксперт назвал причину такого поднятия цен.

