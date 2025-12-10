Названа причина роста тарифов ЖКУ в 2026 году

«Теплоком»: Рост тарифов ЖКУ связан с модернизацией инфраструктуры

В следующем году тарифы ЖКУ в стране вырастут в среднем практически на 18 процентов. Так, с 1 января их проиндексируют на 1,7 процента для всех регионов, а основное увеличение произойдет в октябре. В результате в некоторых субъектах суммарный рост составит примерно 9-10 процентов, а в отдельных регионах — более 40 процентов. Причину повышения тарифов назвал директор компании «Теплоком» Степан Стаканчиков в разговоре с «Известиями».

По словам эксперта, предстоящая индексация — вынужденная мера. Она связана с переходом к новой модели тарифного регулирования, основной задачей которой является достижение финансовой устойчивости коммунального сектора и привлечение инвестиций в модернизацию инфраструктуры. «Высокий уровень износа сетей, который в среднем по стране превышает 60 процентов, требует масштабных инвестиций. Новые тарифы позволят финансировать программы по замене труб, теплотрасс и внедрению интеллектуальных систем учета, что в конечном итоге приведет к снижению аварийности и справедливым расчетам для потребителей», — объяснил специалист. Наибольшее подорожание коммунальных услуг, продолжил он, ожидается в регионах, где сети наиболее изношены, например, в Тамбовской и Тюменской областях, Ставропольском крае и Республике Дагестан.

Для того чтобы избежать возможных переплат по ЖКХ, Стаканчиков призвал россиян тщательно контролировать расход коммунальных ресурсов и сверять начисления в платежках. При обнаружении резких изменений в суммах платежей он посоветовал обращаться в управляющую компанию и требовать разъяснений.

Чтобы предотвратить чрезмерную нагрузку на многодетные семьи, пенсионеров и инвалидов, действующий для них механизм жилищных субсидий адаптируют под изменившиеся условия.

