Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:18, 10 декабря 2025Экономика

Названа причина роста тарифов ЖКУ в 2026 году

«Теплоком»: Рост тарифов ЖКУ связан с модернизацией инфраструктуры
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В следующем году тарифы ЖКУ в стране вырастут в среднем практически на 18 процентов. Так, с 1 января их проиндексируют на 1,7 процента для всех регионов, а основное увеличение произойдет в октябре. В результате в некоторых субъектах суммарный рост составит примерно 9-10 процентов, а в отдельных регионах — более 40 процентов. Причину повышения тарифов назвал директор компании «Теплоком» Степан Стаканчиков в разговоре с «Известиями».

По словам эксперта, предстоящая индексация — вынужденная мера. Она связана с переходом к новой модели тарифного регулирования, основной задачей которой является достижение финансовой устойчивости коммунального сектора и привлечение инвестиций в модернизацию инфраструктуры. «Высокий уровень износа сетей, который в среднем по стране превышает 60 процентов, требует масштабных инвестиций. Новые тарифы позволят финансировать программы по замене труб, теплотрасс и внедрению интеллектуальных систем учета, что в конечном итоге приведет к снижению аварийности и справедливым расчетам для потребителей», — объяснил специалист. Наибольшее подорожание коммунальных услуг, продолжил он, ожидается в регионах, где сети наиболее изношены, например, в Тамбовской и Тюменской областях, Ставропольском крае и Республике Дагестан.

Материалы по теме:
Россиянам раскрыли подробности повышения тарифов на услуги ЖКХ в 2026 году в два этапа
Россиянам раскрыли подробности повышения тарифов на услуги ЖКХ в 2026 году в два этапа
26 ноября 2025
В Госдуме призвали заморозить тарифы на услуги ЖКХ
В Госдуме призвали заморозить тарифы на услуги ЖКХ
26 ноября 2025

Для того чтобы избежать возможных переплат по ЖКХ, Стаканчиков призвал россиян тщательно контролировать расход коммунальных ресурсов и сверять начисления в платежках. При обнаружении резких изменений в суммах платежей он посоветовал обращаться в управляющую компанию и требовать разъяснений.

Чтобы предотвратить чрезмерную нагрузку на многодетные семьи, пенсионеров и инвалидов, действующий для них механизм жилищных субсидий адаптируют под изменившиеся условия.

Ранее многодетным семьям напомнили о льготах на оплату ЖКУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина 12 лет прятала роскошный дом в Подмосковье. Она не платила за него налог и сэкономила миллион рублей

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В российском городе диспетчер скорой отказалась отправлять бригаду к человеку без сознания

    Раскрыты даты выпускных в школах в 2026 году

    Северный флот получил первый именной Ка-27М

    Фрагменты тел жертв крушения военного самолета Ан-22 под Иваново начало выносить на берег

    Курица поселилась в подъезде московского дома

    Россияне попали под следствие за организованное в гараже производство

    Эндокринолог назвала скрытую опасность майонеза

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok