В Госдуме призвали заморозить тарифы на услуги ЖКХ

Депутат Аксененко призвал заморозить тарифы на услуги ЖКХ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко выступает за заморозку тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), иначе может возникнуть большая недоплата за них. Своим мнением парламентарий поделился с «Лентой.ру».

«Я уже долгое время настаиваю на том, что сначала надо привести сферу ЖКХ в порядок, сделать услуги более качественными, а уже после — повышать тарифы, если это будет все еще целесообразно и обоснованно. Сейчас же тарифы необходимо заморозить, иначе вскоре у нас появятся невероятные недоплаты. Люди не видят, за что они платят», — сказал Аксененко.

Он отметил, что от роста стоимости квитанции на коммунальные услуги ремонт сетей не проходит быстрее, а услуги не становятся более качественными.

Ранее стало известно о том, что в 2026 году тарифы на ЖКУ в России повысят дважды. Как сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, рост тарифов произойдет с 1 января и с 1 октября. В январе предельное повышение тарифов для всех регионов будет одинаковым и в среднем составит 1,7 процента, а в октябре прирост будет зависеть от региона.

