13:48, 26 ноября 2025Экономика

Россиян предупредили о двойном повышении тарифов на ЖКУ

Александра Качан (Редактор)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В 2026 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России повысят дважды. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Рост тарифов произойдет с 1 января и с 1 октября. В январе предельное повышение тарифов для всех регионов будет одинаковым и в среднем составит 1,7 процента, а в октябре прирост будет зависеть от региона.

Наиболее заметно цены на коммунальные услуги вырастут в Ставропольском крае (плюс 22 процента), Дагестане (19,7 процента) и в Тамбовской области (17,5 процента). Меньше всего тарифы поднимутся в Республике Хакасия, Чукотском автономном округе (8 процентов), Республике Бурятия и Кировской области (8,9 процента), а также в Сахалинской области (9 процентов).

В Москве предельный рост составит 15 процентов, в Московской области — 12,8 процента. В Санкт-Петербурге показатель увеличится на 14,6 процента, в Ленинградской области — на 9,2 процента.

Ранее в ФАС заявили, что не допустят необоснованного роста платы за электричество для граждан.

