Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:38, 11 января 2026Бывший СССР

Силовики сообщили об отводе атаковавшего дронами Курскую область полка ВСУ

ТАСС: Из Сумской области выводят полк ВСУ, атаковавший дронами Курскую область
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) выводит из Сумской области полк беспилотных систем, атаковавших Курскую область дронами типа Баба-Яга. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ выводит из Сумской области расчеты 411-го полка беспилотных систем, понесшие потери от регулярного огневого поражения группировкой "Север". На вооружении полка были ударные дроны Vampire ("Баба-яга") и "Дартс", которыми они атаковали территорию Курской области», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что бойцы спецназа «Ахмат», действующие в составе группировки войск «Север» Вооруженных сил России, уничтожили под Сумами порядка десяти украинских БМП CV90 производства Швеции. Стоимость одной такой машины, по разным данным, составляет 10-12 миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ноготочки жены Зеленского на фоне «дичайшего мегаэксперимента» с Киевом. Власти Украины уличили в нежелании заниматься проблемами

    Макрон хочет отправить тысячи солдат на Украину. Какая еще помощь может достаться Киеву

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Дании предложили пойти на отчаянный шаг ради Гренландии

    Россиян предупредили о риске инфаркта из-за храпа

    На Украине заявили о самой сложной ситуации за всю зиму

    В российском городе пассажира авто насмерть проткнуло металлическим ограждением

    Силовики сообщили об отводе атаковавшего дронами Курскую область полка ВСУ

    «Охотник» на Константиновском направлении выжег технику ВСУ и попал на видео

    Россиянам рассказали о переносе срока оплаты услуг ЖКХ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok