ТАСС: Из Сумской области выводят полк ВСУ, атаковавший дронами Курскую область

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) выводит из Сумской области полк беспилотных систем, атаковавших Курскую область дронами типа Баба-Яга. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ выводит из Сумской области расчеты 411-го полка беспилотных систем, понесшие потери от регулярного огневого поражения группировкой "Север". На вооружении полка были ударные дроны Vampire ("Баба-яга") и "Дартс", которыми они атаковали территорию Курской области», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что бойцы спецназа «Ахмат», действующие в составе группировки войск «Север» Вооруженных сил России, уничтожили под Сумами порядка десяти украинских БМП CV90 производства Швеции. Стоимость одной такой машины, по разным данным, составляет 10-12 миллионов долларов.