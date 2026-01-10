Реклама

Стало известно о массовом уничтожении особенно ценных шведских БМП ВСУ

Спецназ «Ахмат» под Сумами уничтожил десять редких шведских БМП
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бойцы спецназа «Ахмат», действующие в составе группировки войск «Север» Вооруженных сил России, уничтожили под Сумами порядка десяти украинских БМП CV90 производства Швеции. Стоимость одной такой машины, по разным данным, составляет 10-12 миллионов долларов, рассказал РИА Новости командир сводной артиллерийской группы с позывным Пресс.

«Все виды техники, все, что мы видим — мы "выпиливаем". Хочется отметить экземпляры, такие как, например, CV90. Хорошая машина, интересная. Уже порядка десяти штук мы у них "забрали"», — сообщил военный.

Пресс отметил, что в распоряжении украинских военных было ограниченное количество подобных машин.

Ранее Пресс рассказал о том, что у украинских военных в Сумской области наблюдается нехватка провизии и батареек для дронов.

