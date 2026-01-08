Реклама

«Ахмат» обнажил проблемы ВСУ в Сумской области

«Ахмат»: у ВСУ в Сумской области нехватка провизии и батареек
Иван Потапов
Иван Потапов
Бойцы подразделения спецназа

Бойцы подразделения спецназа "Ахмат". Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области наблюдается нехватка провизии и батареек для дронов. Проблемы украинских подразделений в беседе с РИА Новости обнажил командир артиллерийской группы в составе группы Пресса спецназа «Ахмат» с позывным Оптима.

«Противник не может осуществить достаточный подвоз, соответственно у них заканчиваются батарейки, заканчивается провизия, соответственно, это все давит на их моральное состояние», — сказал боец.

Ранее командир сводной артиллерийской группы спецназа «Ахмат» с позывным Пресс в беседе с агентством сообщил, что ВСУ оказались в бедственном положении на одном из участков фронта в Сумской области.

Тогда же боец рассказал, что ВСУ потеряли переброшенное в Сумскую область подразделение 225-го отдельного штурмового полка, прозванного «полк смерти».

