Боец с позывным Пресс сообщил о бедственном положении ВСУ в Сумской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в бедственном положении на одном из участков фронта в Сумской области. Об этом рассказал командир сводной артиллерийской группы спецназа «Ахмат» с позывным Пресс в беседе с РИА Новости.

По его словам, украинские войска в этом районе стали редко перемещаться на технике, максимум применяя квадроцикл в плохую погоду. «А так по большей части пешком они сейчас перемещаются, малыми группами стараются заливаться, выходить, ратироваться, как-то организовать хотя бы эвакуацию раненых. Сейчас тяжелое у них положение. Я понимаю, передний край у них деградирует», — сообщил Пресс.

Боец добавил, что ВСУ почти потеряли возможность подвоза провизии своим солдатам на передовых позиций и вынуждены использовать для этого гексакоптеры. «Подъехать, что-то привезти, увезти, это, мягко говоря, проблематичное, затратное мероприятие для них», — считает военнослужащий.

Ранее Пресс рассказал, что ВСУ потеряли переброшенное в Сумскую область подразделение 225-го отдельного штурмового полка, прозванного «полк смерти». По его словам, Киев направил формирование в региона, чтобы отбить потерянные позиции, которые были важны для логистики.