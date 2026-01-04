Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:54, 4 января 2026Бывший СССР

Российский военный рассказал о положении ВСУ в Сумской области

Боец с позывным Пресс сообщил о бедственном положении ВСУ в Сумской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в бедственном положении на одном из участков фронта в Сумской области. Об этом рассказал командир сводной артиллерийской группы спецназа «Ахмат» с позывным Пресс в беседе с РИА Новости.

По его словам, украинские войска в этом районе стали редко перемещаться на технике, максимум применяя квадроцикл в плохую погоду. «А так по большей части пешком они сейчас перемещаются, малыми группами стараются заливаться, выходить, ратироваться, как-то организовать хотя бы эвакуацию раненых. Сейчас тяжелое у них положение. Я понимаю, передний край у них деградирует», — сообщил Пресс.

Боец добавил, что ВСУ почти потеряли возможность подвоза провизии своим солдатам на передовых позиций и вынуждены использовать для этого гексакоптеры. «Подъехать, что-то привезти, увезти, это, мягко говоря, проблематичное, затратное мероприятие для них», — считает военнослужащий.

Ранее Пресс рассказал, что ВСУ потеряли переброшенное в Сумскую область подразделение 225-го отдельного штурмового полка, прозванного «полк смерти». По его словам, Киев направил формирование в региона, чтобы отбить потерянные позиции, которые были важны для логистики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто число жертв при атаке США на Венесуэлу

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    В США раскрыли истинный мотив захвата Трампом Мадуро

    Президента «Ленкома» прооперировали

    Количество погибших при теракте в Хорлах увеличилось

    В Германии заявили о покорном вассальстве лидеров ЕС после слов Мерца о Венесуэле

    Одну битву в Азии сравнили со Сталинградом

    В Госдуме расссказали о новом виде мошенничества в WhatsApp

    Овечкину разбили лицо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok