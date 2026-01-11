Реклама

В российском городе пассажира авто насмерть проткнуло металлическим ограждением

Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Полиция Бурятии / Telegram

В Улан-Удэ молодой водитель наехал на дорожное ограждение, что привело к смерти пассажира. Кадры, на которых запечатлены последствия аварии в российском городе, опубликовали в Telegram-канале полиции Бурятии.

«По предварительным данным, на проспекте Строителей 19-летний водитель автомобиля "Хонда" не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение», — уточнили в полиции.

По данным Telegram-канала Babr Mash, 21-летнего пассажира насмерть проткнуло металлическим ограждением. Он погиб на месте, а водителя машины госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 18-летнего парня два раза подряд сбили на трассе Песочное — Киссолово. В первый раз от силы удара его выбросило на встречную полосу, где он попал под колеса еще одного авто.

