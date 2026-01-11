Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:07, 11 января 2026Бывший СССР

В ВСУ раскрыли истинное отношение украинцев к мобилизации

Основатель «Кракен» Немичев: из 3 тысяч украинцев только 57 годны к службе в ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Из более чем трех тысяч украинцев, посетивших территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата), только 57 человек были признаны способными проходить службу в Вооруженных силах страны (ВСУ). Об этом в эфире телемарафона заявил основатель штурмового подразделения ВСУ «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация) Константин Немичев.

По его словам, у остальных имеются на руках справки, дающие бронь от мобилизации — например, о болезнях или об опеке над инвалидами или детьми. Немичев уточнил, что такая статистика сложилась в одном из западных областей Украины.

Немичев, также служивший в украинском националистическом батальоне «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), является одним из самых разыскиваемых российской полицией преступником. МВД РФ готово выплатить вознаграждение в размере 1 миллиона рублей за информацию, которая приведет к его поимке.

Ранее военный аналитик и волонтер Тарас Чмут в интервью «Украинской правде» заявил, что Украина не смогла направить мобилизацию по позитивному сценарию, поэтому неприязнь к ТЦК испытывают даже военнослужащие ВСУ. Эксперт назвал подобную ситуацию странной, отметив, что в ТЦК служат такие же военные. «И это же какая-то аномалия, потому что мобилизация предназначена для пополнения потенциала на поле боя, для пополнения потерь для ведения войны. Не будет мобилизации — будет капитуляция!» — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа поняла, что Россия может отвечать». Реакцию Запада на удар «Орешником» по Украине объяснили

    Макрон хочет отправить тысячи солдат на Украину. Какая еще помощь может достаться Киеву

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Мощное уничтожение французского БТР ВСУ сняли на видео

    В Киеве назвали новый повод для применения Россией «Орешника»

    Врач дал совет по восстановлению режима сна

    Стало известно о месте запуска украинских БПЛА по Воронежу

    Часть боеголовок запущенных США по ИГ Tomahawk не сдетонировали

    Зеленского предупредили о последствиях из-за кадровых перестановок

    Трамп ввел режим ЧП в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok