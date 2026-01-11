Основатель «Кракен» Немичев: из 3 тысяч украинцев только 57 годны к службе в ВСУ

Из более чем трех тысяч украинцев, посетивших территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата), только 57 человек были признаны способными проходить службу в Вооруженных силах страны (ВСУ). Об этом в эфире телемарафона заявил основатель штурмового подразделения ВСУ «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация) Константин Немичев.

По его словам, у остальных имеются на руках справки, дающие бронь от мобилизации — например, о болезнях или об опеке над инвалидами или детьми. Немичев уточнил, что такая статистика сложилась в одном из западных областей Украины.

Немичев, также служивший в украинском националистическом батальоне «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), является одним из самых разыскиваемых российской полицией преступником. МВД РФ готово выплатить вознаграждение в размере 1 миллиона рублей за информацию, которая приведет к его поимке.

Ранее военный аналитик и волонтер Тарас Чмут в интервью «Украинской правде» заявил, что Украина не смогла направить мобилизацию по позитивному сценарию, поэтому неприязнь к ТЦК испытывают даже военнослужащие ВСУ. Эксперт назвал подобную ситуацию странной, отметив, что в ТЦК служат такие же военные. «И это же какая-то аномалия, потому что мобилизация предназначена для пополнения потенциала на поле боя, для пополнения потерь для ведения войны. Не будет мобилизации — будет капитуляция!» — подчеркнул он.