Анастасия Волочкова в бикини показала шпагат на плече молодого танцора

Анастасия Волочкова показала шпагат на плече молодого танцора на Мальдивах
Карина Черных
Карина Черных

Фото: Telegram-канал Анастасии Волочковой

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова показала фото с молодым танцором Марчелом Абаби. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

49-летняя знаменитость поделилась снимком с отдыха на Мальдивах. На кадре она продемонстрировала шпагат на плече своего спутника, который держал звезду, стоя на пляже.

При этом Волочкова надела красное бикини и солнцезащитные очки. В свою очередь Абаби позировал в белой рубашке и серых шортах до середины бедра.

В августе 2025 года Анастасия Волочкова ответила на обвинения поклонников в алкогольной зависимости.

