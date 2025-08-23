Ценности
Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме

Балерина Анастасия Волочкова не считает себя зависимой от алкоголя
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова ответила на обвинения поклонников в алкогольной зависимости. На эту тему она высказалась в подкасте «Дневник Хача», опубликованном на YouTube.

Артистка заявила, что не имеет ничего общего с зависимыми людьми, а подобные расспросы ее задевают. При этом знаменитость напомнила, что в России многие пьют, но при этом не считают себя алкоголиками.

«Ты говоришь мне про просекко. А вот тебе какое, сколько его пью? Я пью его дома. Я могу это просекко пить, могу не пить. Я это делают тогда, когда мне нравится. Если у меня дома хорошая компания людей, — отметила Волочкова. — Ты говоришь так, будто перед тобой сидит какой-то алкоголик. У нас полстраны бухает какую-то самогонку. А я с бокалом дорогого просекко и свежей клубникой — алкоголик?»

Ранее Волочкова оправдалась за слова о «колхозе» и «совке» в Сочи.

