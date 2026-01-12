Реклама

Авиация НАТО совершила 16 вылетов для разведки в Белоруссии

МО Белоруссии: Самолеты НАТО за неделю совершили 16 вылетов с целью разведки
Марина Совина
Фото: Reuters

Самолеты стран-членов НАТО в течение прошедших семи суток совершили 16 вылетов для разведки целей на территории Белоруссии. Об этом сообщило Минобороны республики в Telegram.

Уточняется, что в период с 5 по 11 января ведомство зафиксировало не менее 16 вылетов разведывательной авиации стран Североатлантического альянса. «В течение минувшего года интенсивность воздушной разведки против нашей страны в отдельные дни достигала 10-12 вылетов», — говорится в сообщении.

Ранее западное издание Military Watch Magazine (MWM) сообщило, что Минск ощущает все большую угрозу из-за наращивания сил НАТО у границ республики. В статье отмечалось, что размещенные на территории республики баллистические ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» являются противовесом нарастающим силам НАТО в соседних странах.

