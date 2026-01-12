Реклама

12:24, 12 января 2026

Бойцам ВС России потребовалось 40 секунд для поражения украинского F-16

Генерал Попов: ВС РФ понадобилось 40 секунд, чтобы сбить украинский самолет F-16
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Генерал-майор Владимир Попов в интервью с aif.ru рассказал, что российским военным потребовалось около 40 секунд, чтобы уничтожить истребитель F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Заслуженный военный летчик отметил, что наши солдаты всегда готовы к тому, чтобы уничтожить любую воздушную цель, особенно самолет или вертолет противника. По его словам, сложность операций по уничтожению воздушных целей противника заключается в том, что их нужно идентифицировать.

«На это надо было секунд 30-40, потом еще в течение минуты дали команду на поражение», — отметил Попов.

Командующий зенитно-ракетным дивизионом с позывным Север рассказал, что сбить цель удалось из зенитного ракетного комплекса С-300. По его словам, это получилось сделать не с первого выстрела.

Украинские летчики, которые обучились пилотированию истребителей F-16, высказали претензии в адрес НАТО.

