Гоблин обратился к критикующим Россию гражданам

Пучков заявил о недоумении из-за критики России людьми, не ездившими за рубеж

Известный блогер и переводчик Дмитрий Пучков выразил недоумение по поводу критики России гражданами, которые не ездили за рубеж. К ним блогер обратился в эфире радио Sputnik, запись опубликована во «ВКонтакте».

Соведущая Пучкова Алена Минчук отметила, что в Москве возникли серьезные пробки из-за скопления людей, которые отправились на праздничные ярмарки. При этом, по словам ведущей, учившиеся за границей друзья в прошлом уверяли ее, что новогодние ярмарки в российской столице лучше, чем в городах Европы.

«Многие [российские] граждане никуда не ездят. И отсюда вопрос, если вам не нравится что-то: вы с чем это сравниваете? В Москве хуже, чем где? А вы там были? А вы видели?» — в свою очередь, заявил Пучков.

Высказываясь на эту тему, он также вспомнил, как праздновал Новый год в Испании и как его едва не обокрали. Гоблин назвал поездку в европейскую страну на праздники самым отвратительным воспоминанием.

Ранее Пучков также назвал немыслимым поведение испанских воров, которые пытались отобрать у него телефон. По словам блогера, во время той поездки он «все проклял».