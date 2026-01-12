Леонардо Ди Каприо жестко высмеяли за романы с молодыми женщинами

Комик Глейзер высмеяла актера Леонардо Ди Каприо за роман с молодой моделью

Стендап-комик Никки Глейзер, которая стала ведущей церемонии «Золотой глобус», жестко высмеяла актера Леонардо Ди Каприо за романы с молодыми женщинами. Об этом пишет Daily Mail.

Во время церемонии Глейзер отметила успехи 51-летнего голливудского актера в карьере. «Бесчисленное количество культовых ролей, и ты работал с великими режиссерами. Ты получил три "Золотых глобуса" и "Оскар"», — сказала она со сцены.

После этого Глейзер плавно перешла к шуткам о личной жизни Ди Каприо, особенно отметив его роман с 27-летней моделью Витторией Черетти, с которой он в настоящий момент встречается. «Самое впечатляющее — это то, что ты смог добиться всего этого до того, как твоей девушке исполнилось 30», — с иронией подчеркнула знаменитость.

В мае прошлого года сообщалось, что Ди Каприо решил жениться на Черетти. Выяснилось, что актер не хочет провести старость в одиночестве и готов расстаться со статусом завидного голливудского холостяка.