Ценности
15:50, 12 января 2026
Ценности

Mattel выпустила первую в мире куклу Barbie с аутизмом

Американская компания Mattel выпустила первую в мире куклу Barbie с аутизмом
Мария Винар

Фото: shop.mattel.com

Американская компания Mattel выпустила первую в мире куклу Barbie с аутизмом. Соответствующее сообщение появилось на сайте организации.

К игрушке будут прилагаться спиннер, наушники с шумоподавлением и планшет с приложениями для альтернативной коммуникации. По мнению компании, перечисленные аксессуары помогут детям лучше понять людей с данной особенностью.

Во время создания куклы Mattel сотрудничала с американской некоммерческой организацией Autistic Self Advocacy Network (ASAN), которая занимается защитой прав и интересов людей с аутизмом. Так, в процессе разработки специалисты уделили особенное внимание локтям и запястьям, сделав их более подвижными. Кроме того, у новой Barbie появился немного отстраненный взгляд, что символизирует избегание прямого зрительного контакта.

В июле прошлого года Mattel представила куклу Barbie с диабетом первого типа. Тогда в комплекте шли глюкометр, инсулиновый пластырь в виде сердца и помпа.

