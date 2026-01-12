Мировому производству одного вида плодов предрекли спад

Мировому производству оливок в 2025-2026 году предрекли спад

В 2025-2026 сельскохозяйственном году производство оливок сократится на 10 процентов. Такое развитие событий предрекли в Международном совете по оливкам, сообщает РИА Новости.

Как отмечают эксперты, мировое производство одного вида плодов с сентября 2025 по август 2026 года упадет с 3,316 до 2,986 миллиона тонн.

В следующем отчетном периоде лидером по поставкам оливок станет Египет с производством 650 тысяч тонн (плюс 8 процентов), второе место займет Испания, где произведут 499 тысяч тонн (минус 6 процентов). Третье место среди главных поставщиков предрекают Турции, где ждут урожай 450 тысяч тонн (минус 40 процентов).

В текущем, 2024-2025 сельхозгоду статус лидера прогнозировали Турции с цифрой 750 тысяч тонн (плюс 53 процента). На втором и третьем местах соответственно располагались Египет и Испания.

