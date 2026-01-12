В МВД России предложили изменить порядок сдачи экзаменов на права

«ПГ»: В России изменятся правила сдачи экзаменов ГИБДД

В Министерстве внутренних дел России подготовили поправки к правилам сдачи экзаменов на получение водительских прав. В документе, по данным «Парламентской газеты», указаны новые основания для прекращения теста и аннулирования удостоверений, также прописано освобождение от бумажных медсправок.

В ведомстве предложили доработать «Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений», которые были утверждены в 2014 году.

Согласно поправкам, вводятся новые основания для недопуска кандидата к экзаменам. Если раньше это было возможно, например, при неуплате госпошлины или предоставлении фальшивых документов, то теперь в МВД хотят добавить использование средств связи, фото-, видео- и аудиоаппаратуры и другой электроники. Отмечается, что инспекторы ГИБДД регулярно ловят нарушителей, которые пытаются подобным образом схитрить во время теста.

Одновременно предложено сократить сроки проведения практической части теста. Сегодня будущий водитель, успешно сдавший теорию, имеет в запасе полгода для сдачи практики. В новой редакции этот промежуток хотят сократить до 60 дней.

Кроме того, документ вводит новые основания для аннулирования уже выданных водительских прав. Уточняется, что речь идет о выявленных в ходе внеочередного медосмотра заболеваниях, и нововведение будет затрагивать, в первую очередь, профессиональных водителей — таксистов, дальнобойщиков, водителей общественного транспорта.

Сама медсправка, согласно нововведению, может быть предоставлена как в бумажном, так и в электронном виде, если сведения о проведении осмотра находятся в специальном реестре, который ведут МВД и Минздрав.