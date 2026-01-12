Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:58, 12 января 2026Экономика

В МВД России предложили изменить порядок сдачи экзаменов на права

«ПГ»: В России изменятся правила сдачи экзаменов ГИБДД
Светлана Ходос

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Министерстве внутренних дел России подготовили поправки к правилам сдачи экзаменов на получение водительских прав. В документе, по данным «Парламентской газеты», указаны новые основания для прекращения теста и аннулирования удостоверений, также прописано освобождение от бумажных медсправок.

В ведомстве предложили доработать «Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений», которые были утверждены в 2014 году.

Согласно поправкам, вводятся новые основания для недопуска кандидата к экзаменам. Если раньше это было возможно, например, при неуплате госпошлины или предоставлении фальшивых документов, то теперь в МВД хотят добавить использование средств связи, фото-, видео- и аудиоаппаратуры и другой электроники. Отмечается, что инспекторы ГИБДД регулярно ловят нарушителей, которые пытаются подобным образом схитрить во время теста.

Материалы по теме:
Сколько нужно учиться на водительские права? Количество часов для каждой категории, как сократить срок обучения
Сколько нужно учиться на водительские права?Количество часов для каждой категории, как сократить срок обучения
1 июля 2025
Какие бывают категории водительских прав? Виды и расшифровка, как получить в 2026 году
Какие бывают категории водительских прав?Виды и расшифровка, как получить в 2026 году
17 декабря 2025
«Это новая реальность» Российский авторынок пережил сильнейшие потрясения в 2025 году. Что будет с ценами на авто в 2026 году?
«Это новая реальность»Российский авторынок пережил сильнейшие потрясения в 2025 году. Что будет с ценами на авто в 2026 году?
31 декабря 2025

Одновременно предложено сократить сроки проведения практической части теста. Сегодня будущий водитель, успешно сдавший теорию, имеет в запасе полгода для сдачи практики. В новой редакции этот промежуток хотят сократить до 60 дней.

Кроме того, документ вводит новые основания для аннулирования уже выданных водительских прав. Уточняется, что речь идет о выявленных в ходе внеочередного медосмотра заболеваниях, и нововведение будет затрагивать, в первую очередь, профессиональных водителей — таксистов, дальнобойщиков, водителей общественного транспорта.

Сама медсправка, согласно нововведению, может быть предоставлена как в бумажном, так и в электронном виде, если сведения о проведении осмотра находятся в специальном реестре, который ведут МВД и Минздрав.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ответил на угрозы США

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Бойцам ВС России потребовалось 40 секунд для поражения украинского F-16

    Российских депутатов обвинили в самозахвате берегов водохранилища на реке Оскол

    В российском городе административное здание забросали коктейлями Молотова

    В российском регионе повысили выплату за участие в СВО

    Добыча нефти в России упала до минимума за полтора года

    Звезд нашумевшего сериала «Жаркое соперничество» окрестили сердцеедами на премии

    Трампа предупредили о применении ядерного оружия в случае атаки на Иран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok