03:57, 12 января 2026Бывший СССР

На Украине оценили слова британского министра о похищении Путина

Экс-помощник Кучмы Соскин назвал опасными слова Хили о похищении Путина
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Pixabay

Заявление министра обороны Британии Джона Хили о похищении президента России Владимира Путина будет иметь серьезные последствия. Об этом заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«С чего этот товарищ решил, что он может захватить целого Путина? Я думаю, <…> в Кремле этот вопрос без последствий не оставят», — заявил он.

По мнению политолога, такие бездоказательные заявления со стороны британских властей имеют своей единственной целью обострение отношений с Россией.

Ранее Хили в разговоре с журналистом издания Kyiv Independent Крисом Йорком заявил, что был бы не против похищения российского лидера, как это произошло с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Он подчеркнул, что был бы не прочь «взять Путина под стражу и привлечь к ответственности».

