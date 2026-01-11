Реклама

В Британии изъявили желание «похитить» Путина

Министр обороны Британии Хили заявил, что хотел бы похитить Путина
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hannah McKay / Reuters

Глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили был бы не против «похищения» президента России Владимира Путина, как это произошло с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на журналиста Kyiv Independent Криса Йорка.

Журналист задал министру вопрос о том, кого из мировых лидеров он был «похитил». Хили сообщил, что был бы не прочь «взять Путина под стражу и привлечь его к ответственности за военные преступления».

Ранее Дональд Трамп заявил, что США не будут проводить операцию по захвату Владимира Путина. Один из репортеров поинтересовался у политика, рассматривает ли он возможность подобной операции. «Я не думаю, что это будет необходимо», — ответил Трамп.

