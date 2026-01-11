В Британии изъявили желание «похитить» Путина

Министр обороны Британии Хили заявил, что хотел бы похитить Путина

Глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили был бы не против «похищения» президента России Владимира Путина, как это произошло с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на журналиста Kyiv Independent Криса Йорка.

Журналист задал министру вопрос о том, кого из мировых лидеров он был «похитил». Хили сообщил, что был бы не прочь «взять Путина под стражу и привлечь его к ответственности за военные преступления».

Ранее Дональд Трамп заявил, что США не будут проводить операцию по захвату Владимира Путина. Один из репортеров поинтересовался у политика, рассматривает ли он возможность подобной операции. «Я не думаю, что это будет необходимо», — ответил Трамп.

