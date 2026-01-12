Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:52, 12 января 2026Силовые структуры

Найден избивший ребенка за случайное попадание снежком россиянин

В Воронеже следователи установили избившего ребенка за попадание снежком
Варвара Митина (редактор)

Кадр: страница «РЕН ТВ | Новости» во «ВКонтакте»

В Воронеже следователи установили личность мужчины, который избил 13-летнего мальчика за случайно попадание в него снежком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Им оказался 60-летний местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). В ближайшее время планируется предъявление обвинения.

7 января дети играли в снежки в сквере и случайно попали в мужчину, который гулял с дочкой. Злоумышленник разозлился и начал трясти одного из детей — 13-летнего мальчика — за капюшон. Подросток потребовал от него отстать и заявил, что позовет родителей. Тогда мужчина дважды ударил мальчика кулаком по лицу, а затем ушел.

В итоге у несовершеннолетнего оказалась разбита губа и образовалась гематома. Подросток получил медицинскую помощь. Родители пострадавшего сразу обратились в полицию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Их оборона — две собачьи упряжки». В США заявили, что Дания незаконно оккупировала Гренландию. Что ответил Копенгаген?

    Раскрыты корни теории заговора о космической катастрофе СССР

    В Лондоне хотят похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    В США назвали Симоньян настоящей героиней и призвали молиться за нее

    Названы самые худшие наряды звезд на премии «Золотой глобус»

    Раскрыты личности изрезавших и сжегших друзей в Новый год двоих россиян

    В России спрогнозировали рост черного рынка алкоголя

    Мерц раскрыл договоренности США и Дании по Гренландии

    Украина атаковала объекты России умными авиабомбами

    Тарасова назвала причину дисквалификации Валиевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok