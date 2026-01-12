Найден избивший ребенка за случайное попадание снежком россиянин

В Воронеже следователи установили избившего ребенка за попадание снежком

В Воронеже следователи установили личность мужчины, который избил 13-летнего мальчика за случайно попадание в него снежком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Им оказался 60-летний местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). В ближайшее время планируется предъявление обвинения.

7 января дети играли в снежки в сквере и случайно попали в мужчину, который гулял с дочкой. Злоумышленник разозлился и начал трясти одного из детей — 13-летнего мальчика — за капюшон. Подросток потребовал от него отстать и заявил, что позовет родителей. Тогда мужчина дважды ударил мальчика кулаком по лицу, а затем ушел.

В итоге у несовершеннолетнего оказалась разбита губа и образовалась гематома. Подросток получил медицинскую помощь. Родители пострадавшего сразу обратились в полицию.