Названа неожиданная причина подорожания грузоперевозок

Эксперт Васканян: Цены на грузоперевозки в РФ завышают на фоне цифровизации

На фоне усиления цифровизации перевозок рынок временно окажется перегретым, а цены — завышенными. Такую неожиданную причину подорожания услуг назвал «Ленте.ру» замгендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян.

По словам эксперта, главными трендами рынка транспортной логистики в 2026 году стали заметный рост курьерской доставки и дробление классической транспортной логистики на узкие специализации.

«Сегодня браться за все виды перевозок сразу невозможно по объективным причинам. Нормативные обновления принимаются с такой скоростью, что обработать их одномоментно единичному игроку нереально, а штрафные решения нередко выставляются и исполняются в автоматическом режиме, в некоторых случаях без возможности обжалования», — отметил он.

Также рынок переживает беспрецедентный уровень цифровизации — на каждого перевозчика, от крупной компании до индивидуального водителя, формируются большие массивы данных: о дисциплине, качестве услуг, состоянии техники, страховых и складских операциях. Пока цифровая экосистема окончательно не сформируется, крупные игроки смогут монополизировать отдельные направления, но в долгосрочной перспективе отрасль станет чище, прозрачнее и профессиональнее, понадеялся Васканян.

«Электронные накладные, упрощенный документооборот, автоматизация процессов — все это способно заметно повысить скорость и прозрачность работы. Однако, несмотря на очевидные преимущества цифровизации, всем участникам логистических цепочек важно сохранять осторожность и не воспринимать технологический прогресс как абсолютную защиту. Чем масштабнее и технологичнее становится система, тем привлекательнее она для злоумышленников, которые будут искать новые способы ее обхода», — добавил эксперт.

Как отметил ранее заместитель гендиректора логистического оператора ПЭК и эксперт ассоциации «АвтоГрузЭкс» Андрей Мякин, в 2025 году спрос на грузоперевозки в России испытывал негативную динамику во всех сегментах, хотя для автоперевозок хуже всего ситуация была в первом полугодии. По его словам, из-за этого стоимость услуг рухнула, а компании оказались на грани рентабельности.

