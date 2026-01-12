Реклама

10:44, 12 января 2026ЭкономикаЭксклюзив

Спрос на все перевозки в России упал

Платон Щукин
Фото: ГК "Автодор" / РИА Новости

В 2025 году спрос на грузоперевозки в России испытывал негативную динамику во всех сегментах, хотя для автоперевозок хуже всего ситуация была в первом полугодии. Об этом рассказал заместитель гендиректора логистического оператора ПЭК и эксперт ассоциации «АвтоГрузЭкс» Андрей Мякин, его комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

По его словам, ситуация была настолько критичной, что в феврале индекс ATrucks, отражающий соотношение грузов и транспорта, был ниже, чем в период пандемии COVID-19. Из-за этого стоимость услуг рухнула, а компании оказались на грани рентабельности. Многие российские перевозчики сталкивались с убытками.

Мякин напомнил, что в январе-сентябре погрузка на сети РЖД снизилась на 6,7 процента в годовом выражении, до 830 миллиона тонн, что стало крупнейшим падением за последние десять лет. Грузопоток портов за тот же период сократился на 2,4 процента, до 635 миллиона тонн.

Стабилизироваться ситуация в транспортной отрасли начала только в октябре. К концу 2025 года года индикатор ATrucks достиг отметки плюс 36, что свидетельствует о некотором превышении спроса над объемом доступных транспортных средств.

Однако тарифы в декабре увеличились только на три процента в годовом выражении, что ниже инфляции. Таким образом, значительного улучшения экономической ситуации на рынке не видно.

Еще одним свидетельством частичной стабилизации стала продажа с июля по ноябрь 30 процентов техники, которую вернули лизинговым компаниям. Впрочем, добиться такого результата удалось только с помощью значительного дисконта, доходящего до 30 процентов.

Участники рынка надеются, что изменению ситуации поспособствует снижение ключевой ставки Банка России до 12 процентов к концу года. Мякин оценивает рост спроса на услуги при такой динамике в шесть процентов из-за снижения стоимости кредитов, роста инвестиций в производство и другие сегменты экономики.

Вместе с тем начальник отдела анализа банковского и финансового рынков Центра аналитики и экспертизы ПСБ Илья Ильин предупредил, что падение курса рубля может привести к разгону инфляции, поэтому ожидать быстрого снижения ставки не стоит.

В одном из прошлых обзоров «АвтоГрузЭкс» и ПЭК говорилось, что в 2026 году, по предварительным подсчетам, себестоимость перевозки грузов автотранспортом в России вырастет на 12 процентов, а тарифы на грузоперевозки — на 15-18 процентов.

