Названы причины роста цен на перевозку грузов в России

«АвтоГрузЭкс»: Стоимость автоперевозки грузов в 2026 году вырастет на 15-18 %

В 2026 году себестоимость перевозки грузов автотранспортом в России вырастет на 12 процентов, а тарифы на грузоперевозки — на 15-18 процентов. Об этом говорится в подготовленном совместно с «Сообществом топ-менеджеров логистических компаний», NATCAR, LKTK Group и «Нексус» обзоре «АвтоГрузЭкс» и ПЭК, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Одной из названных участниками рынка причин стал ожидаемый на уровне 10 процентов рост цен на топливо. Тенденция проявляется уже в последние месяцы, а кроме того, топливные компании начали пересмотр скидочной политики. Генеральный директор «Нексус» Тимур Новожилов отметил, что в весенне-летний период средний уровень скидок составлял 21 процент, но осенью дошел до 6,5 процента.

Замгендиректора ПЭК Андрей Мякин указал, что доля топлива в себестоимости грузоперевозок составляет 30 процентов, то есть в рост цен на него повысит общие расходы на три процента.

Кроме того, он ожидает увеличения расходов на ремонт транспорта в следующем году на 20 процентов и напоминает, что для перевозчиков существенно возрастут платежи в системе «Платон». Этому поспособствует индексация тарифов на уровень инфляции и увеличение льготного коэффициента с 0,51 процента до 0,75 процента (рост величины сбора в полтора раза).

Отдельно на росте расходов скажется повышение налоговой нагрузки, в том числе речь идет о росте налога на добавленную стоимость с 20 до 22 процентов. В связи с тем что многие участники отрасли находятся на грани рентабельности, рост себестоимости они будут вынуждены переложить в операционные расходы.

В ПЭК ожидают, что в следующем году с рынка уйдут 7-10 процентов компаний с доходностью до 10 процентов. В то же время директор по транспорту NATCAR Евгений Большаков не видит возможности для существенного роста тарифов в первом полугодии из-за падения покупательской способности россиян. По его мнению, повышение стоимости перевозок начнется не раньше второго полугодия.

Тем не менее в 2026 году в «АвтоГрузЭксе» ожидают роста рынка грузоперевозок на три процента из-за повышения объема транспортируемых грузов. Впрочем, для исполнения прогнозов ключевая ставка Банка России должна снизиться до 13 процентов, а деловая активность и объемы потребления вырасти.