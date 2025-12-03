Реклама

Экономика
17:12, 3 декабря 2025ЭкономикаЭксклюзив

Российские грузоперевозчики понадеялись на выход из кризиса

«АвтоГрузЭкс»: Кризис на рынке грузоперевозок в РФ может завершиться в 2026 году
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В следующем году рынок грузоперевозок в России может вырасти на три процента из-за повышения объема транспортируемых грузов со второго квартала. Такую оценку в комментарии «Ленте.ру» дали в ассоциации «АвтоГрузЭкс».

Выступая на ежегодной пресс-конференции ассоциации и комитета по транспортной логистике «Деловой России», президент ассоциации Вадим Филатов отметил, что уже к концу 2025 года ситуация со спросом стала немного улучшаться.

Ставки по тарифам превысили октябрьский уровень на 13,4 процента, а стоимость седельного тягача с пробегом 100 тысяч километров из стока лизинговых компаний выросла на 18,4 процента по сравнению с августом, что свидетельствует об оживлении рынка.

Руководитель комитета по автотранспорту и спецтехнике Объединенной лизинговой ассоциации Александр Николаенко подтвердил, что в четвертом квартале компания передала на десять процентов больше техники, чем изъяла. Он ожидает, что к концу первого квартала объем незадействованных автомобилей упадет в два раза.

Аналитики M.A. Research ожидают даже большего роста на рынке грузоперевозок — на 3,8 процента, до 2,73 триллиона рублей. Как объяснил замглавы логистического оператора ПЭК Андрей Мякин, для исполнения прогнозов ключевая ставка Банка России к концу года должна снизиться до 13 процентов, а деловая активность и объемы потребления вырасти. В пессимистичном сценарии ключевая ставка вырастет с текущих уровней, а деловая активность и потребление упадут.

Ранее сообщалось, что по состоянию на середину ноября в России в процессе ликвидации или банкротства находились около 6,7 тысячи юридических лиц, задействованных в сфере грузоперевозок. Проблемы в отрасли наблюдались с конца прошлого года, и пережить снижение тарифов и высокие ставки по кредитам смогли не все.

