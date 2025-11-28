Экономика
20:51, 28 ноября 2025Экономика

Минтранс сообщил о грядущей отмене понижающего коэффициента в «Платоне»

Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Правительство России приняло постановление о поэтапной отмене понижающего коэффициента, применяемого при расчете тарифа в системе взимания платы с грузовиков с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн «Платон». Об этом говорится на сайте Министерства транспорта РФ.

Скидка к тарифу снизится в два раза с 1 марта 2026 года, а с 1 февраля 2028 года ее полностью отменят. Понижающий коэффициент был введен еще в 2015 году, его величина (0,51) оставалась неизменной.

Такое решение объясняется ростом стоимости ремонта автодорог. С 2020 по 2024 годы тариф в «Платоне» за счет официальной инфляции был проиндексирован на 39 процентов, однако ремонт дорог в тот же период подорожал в два раза больше — на 80 процентов.

Как указали в министерстве, «растущий дорожный трафик транспортных средств массой свыше 12 тонн оказывает наиболее сильное воздействие на целостность дорожного покрытия».

Чиновники напомнили, что все собранные в рамках «Платона» средства идут на поддержание качества трасс, поэтому увеличение сборов позволит нарастить объем ремонта, повысит безопасность участников дорожного движения и улучшит логистическую связанность регионов.

Минтранс подчеркнул, что «Платон» за 10 лет работы продемонстрировал высокую эффективность «в решении стратегических задач развития транспортной инфраструктуры». Общая сумма сборов с грузовиков превысила 360 миллиардов рублей, на эти деньги построены «тысячи километров дорог и сотни мостов».

Ранее сообщалось, что ведомство продолжает подготовку к расширению системы «Платон» на региональные трассы и межмуниципальные дороги, для чего проводятся соответствующие тендеры. Тем не менее в Минтрансе настаивают, что решение еще не принято, пока что речь идет только об изучении потенциального экономического влияния такого шага.

