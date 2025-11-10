Власти задумали расширить систему «Платон»

«Ъ»: Минтранс заказал обоснование расширения «Платона» на региональные трассы

Минтранс продолжает подготовку к расширению системы «Платон» и взиманию платы за проезд крупнотоннажных грузовых автомобилей на региональные трассы и межмуниципальные дороги. Министерство через подведомственное ему ФКУ «Дороги России» объявило конкурс на разработку соответствующей финансово-экономической модели, пишет «Коммерсантъ».

От победителя тендера требуется определить цели и задачи создаваемой системы, разработать предложения по ее архитектуре, рассчитать затраты на создание и оценить ожидаемые доходы в период до 2042 года. Начальная сумма контракта составляет 87,3 миллиона рублей.

В июле ФКУ «Дороги России» уже заключило связанный с расширением «Платона» контракт с Высшей школой экономики стоимостью 73,1 миллиона рублей. Учреждение должно было проанализировать мировой опыт внедрения платности за причинение вреда дорогам. Также ВШЭ в рамках соглашения должно разработать концепцию «облика и организационно-правовой формы создания» регионального аналога «Платона». Та же концепция фигурирует в новом тендере как уже существующий документ.

В Минтрансе, комментируя тендер, отказались подтвердить, что решение о расширении системы сбора средств с фур уже утверждено. Чиновники подчеркивают, что десятки миллионов рублей расходуются только с целью оценки возможного экономического влияния.

Президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин подчеркнул, что до распространения «Платона» на региональные дороги следует навести порядок со сбором денег за проезд по федеральным трассам.

По его словам, перевозчикам постоянно приходят ошибочные штрафы, в том числе из-за пропадания сигнала на бортовых устройствах из-за проблем с мобильным интернетом в ряде регионов России. «Сейчас очень напряженная ситуация на рынке перевозок. Такие меры могут создать прецедент недовольства и вылиться в волнения», — подчеркнул он. При этом на рост ошибочных штрафов компании жаловались еще летом 2024 года.