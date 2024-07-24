Российские перевозчики пожаловались на штрафы из-за борьбы с дронами

«Грузавтотранс» пожаловался на сбои в системе «Платон» из-за устройств РЭБ

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), с помощью которых военные защищают стратегические объекты от ударов дронов, выводят из строя тахографы и бортовые устройства системы взимания платы на проезд большегрузных машин по трассам («Платон»). Об этом со ссылкой на обращение ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» в Минтранс пишет РБК.

Президент ассоциации Владимир Матягин пожаловался, что сам видит воздействие РЭБ на устройства. Во время проезда в регионах мимо защищенной нефтебазы со скоростью 100 километров в час навигатор показывает, что машина не движется.

«Защита — это хорошо, но перевозчики получают необоснованные штрафы, нужно как-то лояльнее к нам относиться», — объяснил он, приведя в пример перевозчика, который за три месяца получил 65 штрафов по 5000 рублей каждый, то есть ему пришлось отдать более 300 тысяч рублей.

Как отмечается в обращении, тахографы используют в работе спутниковые системы ГЛОНАСС и GPS. С их помощью регистрируется скорость движения, режима труда и отдыха водителей. От воздействия РЭБ они либо передают неверные данные, либо вовсе сгорают и требуют замены.

Система «Платон» обеспечивает сбор данных в автоматическом режиме, но когда к ней применяется воздействие контроль отключается, что недопустимо и поэтому приводит к штрафам. По словам Матягина, выходом могла бы стать временная отмена контроля и штрафов по тахографам для междугородних перевозчиков.

Представитель «Платона» заявил, что не знает о воздействии средств РЭБ на тахографы, а организация не может решить вопрос отмены штрафов. За последнее отвечает Ространснадзор, к нему и следует обращаться.

В начале июля первый замглавы Минтранса Валентин Иванов в ответе «Грузавтотрансу» сослался на Генштаб и ФСБ России, которые утверждают, что РЭБ, как показывает практика, не может выводить из строя тахографы и устройства взимания платы «Платон». Однако в середине месяца Агентство автомобильного транспорта (ФБУ «Росавтотранс» в составе Минтранса) сообщило, что ведомство пытается решить проблему.

Президент Ассоциации транспортных экспертов и специалистов (АТЭС) Тарас Коваль подтвердил, что перевозчики жалуются на работу РЭБ. В свою очередь, научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин полагает, что технического решения у проблемы нет.

Дроны активно атаковали нефтеперерабатывающие заводы в России зимой и весной этого года, часть мощностей временно удалось вывести из строя. В последние месяцы удары в основном приходятся по нефтебазам.