Экономика
16:06, 12 января 2026Экономика

Названа причина снижения ряда обрабатывающих отраслей России

Мантуров назвал причиной снижения обрабатывающих отраслей проблемы со спросом
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетИтоги года с Путиным

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Обрабатывающая промышленность России по итогам 2025 года выросла примерно на три процента. Об этом на встрече с президентом страны Владимиром Путиным заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, передает «Интерфакс».

По его словам, в ряде отраслей обрабатывающей промышленности все же наблюдается снижение по причине слабого спроса. То есть речь идет о тех областях, в которых предприятия наиболее чувствительны к сокращению интереса к продукции.

Хорошие показатели продемонстрировали фармацевтика, медицинская промышленность и радиоэлектроника — там рост превысил 15 процентов. Химический комплекс, в том числе минеральные удобрения, дал более шести процентов. Что касается проблемных предприятий, то Мантуров заверил, что правительство контролирует ситуацию практически в ручном режиме, обеспечивая адресную поддержку.

Рост инвестиций в обрабатывающих отраслях, по словам первого вице-премьера, за первые три квартала составил 23 процента. Объем экспорта их продукции в январе-октябре увеличился на 18 процентов при сокращении общего российского экспорта на 4,3 процента.

Ранее Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН обратил внимание, что только одно из семи предприятий получает долгосрочные банковские кредиты на инвестиционные цели. Столь низкий уровень в последний раз фиксировался более 20 лет назад, в начале века.

